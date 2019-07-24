2019-07-24T12:01:21+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовской области заставят отрабатывать грубость

Мужчину приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского
Марина Поповцева
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Жителя Мучкапского района приговорили к обязательным работам. Он оскорбил полицейского при исполнении должностных обязанностей.

28-летний мужчина прогуливался в общественном месте, будучи сильно пьяным. За это его доставили в отделение полиции, что нетрезвому гражданину отнюдь не понравилось. Мужчина принялся оскорблять участкового при других сотрудниках полиции и работниках "скорой помощи".

Теперь невоздержанного на язык любителя спиртного ждет 160 часов обязательных работ, сообщает областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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