Жителя Тамбовской области заставят отрабатывать грубость
Мужчину приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского
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Жителя Мучкапского района приговорили к обязательным работам. Он оскорбил полицейского при исполнении должностных обязанностей.
28-летний мужчина прогуливался в общественном месте, будучи сильно пьяным. За это его доставили в отделение полиции, что нетрезвому гражданину отнюдь не понравилось. Мужчина принялся оскорблять участкового при других сотрудниках полиции и работниках "скорой помощи".
Теперь невоздержанного на язык любителя спиртного ждет 160 часов обязательных работ, сообщает областная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU