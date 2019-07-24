Рассказовские полицейские задержали мошенника

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-24T11:32:50+03:00

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В полицию Рассказова обратились сотрудники микрокредитной организации. Они сообщили, что мужчина, получивший у них кредит, предоставил ложные сведения о месте работы и доходах. Получив кредит - 5000 рублей - человек не вернул его в положенный срок и перестал отвечать на звонки.

Полицейским удалось найти заемщика. Им оказался 40-летний житель Рассказово. Полученные деньги он, разумеется, давно потратил. Теперь мужчине не только предстоит вернуть незаконно полученные деньги, против него может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU