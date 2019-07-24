2019-07-24T11:00:45+03:00
Происшествия

В "Рио" произошел "пожар"

Из торгового центра экстренно эвакуировали посетителей
Марина Поповцева
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Чтобы покинуть здание, людям хватило 6 минутЧтобы покинуть здание, людям хватило 6 минут
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МЧС по Тамбовской области сообщает, что в одном из помещений "Рио" было обнаружено возгорание. Персонал торгово-развлекательного центра сразу же начали эвакуацию посетителей из здания. Люди покинули "Рио" уже через 6 минут.

На самом деле, эвакуация была тренировкой, организованной ГУ МЧС по Тамбовской области. Никакого пожара не было, а сотрудники и арендаторы торгового центра отрабатывали действия в случае чрезвычайной ситуации.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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