В "Рио" произошел "пожар"
Из торгового центра экстренно эвакуировали посетителей
Чтобы покинуть здание, людям хватило 6 минут
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МЧС по Тамбовской области сообщает, что в одном из помещений "Рио" было обнаружено возгорание. Персонал торгово-развлекательного центра сразу же начали эвакуацию посетителей из здания. Люди покинули "Рио" уже через 6 минут.
На самом деле, эвакуация была тренировкой, организованной ГУ МЧС по Тамбовской области. Никакого пожара не было, а сотрудники и арендаторы торгового центра отрабатывали действия в случае чрезвычайной ситуации.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU