2019-07-24T10:31:58+03:00
Происшествия

На трассах Тамбовской области две машины «улетели» с обочины

Аварии произошли в Тамбовском и Мичуринском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авто съехало в полеАвто съехало в полеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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23 июля в Тамбовской области произошли две аварии, в результате которых автомобили вылетели с трассы.

Первое такое ДТП произошло в пять часов утра на 192 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей на территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 45-летняя женщина-водитель не справилась с управлением машиной, которая съехала на правую по ходу движения обочину и опрокинулась. Пострадавшую доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Аналогичную аварию зафиксировали в час дня на 24 километре автодороги Р-22 «Каспий- Староюрьево», проходящей по территории Мичуринского района. Здесь с трассы слетел «ВАЗ-2121», которым управлял 70-летний мужчина. Его машина также перевернулась.

- В результате аварии водителя и его 86-летнего пассажира с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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