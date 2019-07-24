Следователи проверят, почему в Тамбовской области нет вакцин от кори и полиомиелита

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-24T10:01:14+03:00

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Жители Тамбовщины возмущены отсутствием вакцин от кори и полиомиелита в поликлиниках региона. Жалобы по этому поводу родители детей, которые не могут получить прививку, оставляют на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина.

- Повторно обращаюсь по поводу отсутствия вакцины от полиомиелита! – пишет тамбовчанка Елена Попова. - При предыдущем обращении мне было сказано, что вакцина появится в конце июня! Сейчас уже конец июля, вакцины так и нет! Сколько можно ждать, рискуя здоровьем собственного ребёнка?!!!

- Каждый ребёнок в возрасте года должен быть привит от кори, паротита и краснухи. Моей дочери год и два месяца, нам поставили только от краснухи, - рассказывает родитель Юрий Клименко. - Когда будут остальные прививки, лечебное учреждение затрудняется ответить. В то же время можно без проблем сделать эти прививки платно. Прошу разобраться в данной ситуации. Нас, с такими малышами, ожидающими прививки, либо ревакцинации очень много. Лечебное заведение - Детская поликлиника №1 им. Арх. Луки.

Как следует из ответа регионального управления здравоохранения, проблемы с задержкой поставки паротитно-коревой вакцины связана с ее отсутствием на фармацевтическом рынке.

- По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации поставка вакцины в Тамбовскую область планируется в сентябре текущего года, - говорят в управлении здравоохранения Тамбовской области. - В соответствие с приказом управления здравоохранения области вакцина будет распределена в медицинские организации согласно заявке.

Сейчас стало известно, что ситуацией с отсутствием необходимых вакцин заинтересовались следователи регионального СКР.

- В целях выявления причин отсутствия вакцин в медицинских учреждениях и сбоев в обеспечении граждан льготными лекарственными препаратами, а также установления виновных в этом лиц, по всем изложенным выше фактам следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.

Напомним, в области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью. Несколько недель назад в Мичуриснке это заболевание обнаружили у 21 человека.

Кроме этого, следователи обнаружили на сайте губернатора жалобу инвалида 2 группы, который рассказал, что относится к федеральным льготникам, и в течение нескольких лет получает бесплатно жизненно необходимый ему лекарственный препарат. Однако с июня текущего года это лекарственное средство он получить не может, и в региональном управлении здравоохранения его обещают выдать только в августе. По словам мужчины, чиновники от здравоохранения посоветовали ему «держаться» до поступления необходимого препарата. По этому поводу следователи тоже инициировали разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU