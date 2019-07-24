2019-07-24T09:06:29+03:00
Общество

Тамбовские онкологи испробовали новую методику борьбы с раком

В онкодиспансере по новому лечат рак молочной железы
Марина Поповцева
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Тамбовские медики освоили новый метод борьбы с раком молочной железы. Это заболевание - настоящий бич женщин, большинство умирающих от рака уходят именно по его вине. В областном онкологическом диспансере используют новый способ диагностики страшной болезни и проводят более щадящие операции, которые снижают риск осложнений.

Как нам рассказали в администрации Тамбовской области, для больницы был приобретен дорогостоящий датчик. Медицинский персонал прошел специальное обучение. С использованием новой методики уже проведено несколько операций. Кстати, данный метод может применяться также при лечении меланомы. В ближайшее время тамбовские онкологи возьмут ее на вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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