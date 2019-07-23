Специалисты обследуют аварийный участок на перекрестке Интернациональная/Красная

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-23T17:58:43+03:00

Опасный участок огорожен и не представляет угрозы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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На пересечении улиц Интернациональная и Красная просело дорожное полотно. Это произошло как раз над местом прохождения коммуникаций. Чиновники вместе с представителями дорожной и коммунальной служб выясняют причины аварийной ситуации.

В настоящее время участок огражден и не представляет опасности для участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU