Специалисты обследуют аварийный участок на перекрестке Интернациональная/Красная
Эксперты выяснят, что стало причиной проседания дорожного покрытия
Опасный участок огорожен и не представляет угрозыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:
На пересечении улиц Интернациональная и Красная просело дорожное полотно. Это произошло как раз над местом прохождения коммуникаций. Чиновники вместе с представителями дорожной и коммунальной служб выясняют причины аварийной ситуации.
В настоящее время участок огражден и не представляет опасности для участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU