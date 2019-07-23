Юная тамбовчанка завоевала "серебро" на Первенстве России по тхэквондо
Член сборной страны Виктория Овчинникова вернулась из Набережных Челнов
На татами Виктории почти не было равныхФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Воспитанница Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина Виктория Овчинникова завоевала серебряную медаль на Первенстве России по тхэквондо в Набережных Челнах. Среди юниорок до 21 года в весовой категории до 57 кг ей почти не было равных.
Девушка уступила только сопернице из Ростовской области. В финальной схватке Ядвига Дмитриева-Баханская одержала победу и отодвинула Викторию на вторую ступень пьедестала.
ИСТОЧНИК KP.RU