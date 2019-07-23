В Тамбовской области обнаружены две нарко-плантации

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-23T16:32:31+03:00

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Участковые уполномоченными Токаревского и Бондарского района выявили две плантации растений, содержащих наркотические вещества.

Так, во дворе 38-летнего жителя Токаревки полицейские обнаружили 40 кустов ухоженной конопли. Кроме того, в селе Большое Никольское Бондарского района в огороде у пенсионерки выявлена грядка, где росло более 20 кустов мака, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU