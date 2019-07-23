В Мичуринске начали высаживать новые деревья в сквере, где раньше вырубили липы и каштаны

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-23T16:00:03+03:00

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В мичуринском сквере на улице Советской (от памятника В.И. Ленину до бюста Герою Советского Союза Н.А. Филиппову), где продолжаются масштабные работы по ремонту территории, приступили к высадке деревьев, взамен лип и каштанов, которые пошли под топор из-за «старости».

Как рассказали в администрации города Мичуринска, 23 июля подрядчик высадит первую партию серебристых кленов. Накануне 10 молодых деревьев высотой около 4 метров, доставили в наукоград из тамбовского питомника. Высадка проходит с соблюдением технологии: деревья высаживаются с комом земли в специально подготовленные и удобренные ямы. В конце недели запланирована высадка еще 10 кленов на противоположной стороне.

- Посадка каштанов и елей будет производиться осенью для лучшей приживаемости деревьев, - рассказали в пресс-службе администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU