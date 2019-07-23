Тамбовчанин расправился с женой в День Победы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-23T17:00:21+03:00

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 37-летнего жителя Тамбова в мае этого года. По данным следствия, в День Победы он расправился с собственной супругой.

- 9 мая семейная пара вместе с родственниками отмечали праздник, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - После того, как гости разошлись, мужчина поссорился с женой и избил ее. Затем они вышли на улицу и продолжили выяснять отношения около подъезда, где обвиняемый нанес женщине несколько ударов в голову, после которых она потеряла сознание. Прибывшие медики госпитализировали ее в больницу, где она через несколько дней скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

В отношении супруга погибшей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас расследование завершено и материалы направлены на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU