Руководить комиссией, которая отберет кандидатов в мэры Тамбова, снова будет первый замгубернатора Олег Иванов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-23T15:47:11+03:00

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23 июля в Тамбовской городской Думе состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова, где определились с ее руководящим составом. Председателем избрали первого заместителя главы администрации области Олега Иванова. Напомним, он же руководил в аналогичных комиссиях в 2015 году, когда по итогам конкурса лучшим кандидатом депутаты признали Юрия Рогачева, (впоследствии получившего две судимости), и в 2017 году, когда мэром избрали Сергея Чеботарева, покинувшего свой пост после двух лет работы. Заместителем председателя конкурсной комиссии избрали спикера областной Думы Евгения Матушкина.

- Все необходимые документы претенденты должны представить с 1 по 30 августа в Тамбовскую городскую Думу, - сообщили в пресс-службе облдумы. - Конкурс состоится 11 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU