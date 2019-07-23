2019-07-23T14:02:05+03:00
Общество

В Тамбове пройдет традиционная ярмарка меда

Приобрести полезное лакомство приглашает Парк культуры и отдыха
Марина Поповцева
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Дегустация меда - это всегда вкусно и полезноДегустация меда - это всегда вкусно и полезно
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27 июля в тамбовском Парке культуры и отдыха стартует ярмарка меда "Тамбовские соты". Традиционная торговля сладким и полезным продуктом будет продолжаться до 18 августа.

Ярмарка соберет лучших производителей меда со всего региона. Тамбовчане смогут купить мед, прополис, пергу, забрус, пыльцу, маточное молочко, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства.

В Медовый Спас, 14 августа, гостей ждет кульминация праздника - народные гулянья, розыгрыши призов, дегустации, мастер-классы и консультации для начинающих пчеловодов.

Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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