В Тамбове пройдет традиционная ярмарка меда
Приобрести полезное лакомство приглашает Парк культуры и отдыха
Дегустация меда - это всегда вкусно и полезно
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27 июля в тамбовском Парке культуры и отдыха стартует ярмарка меда "Тамбовские соты". Традиционная торговля сладким и полезным продуктом будет продолжаться до 18 августа.
Ярмарка соберет лучших производителей меда со всего региона. Тамбовчане смогут купить мед, прополис, пергу, забрус, пыльцу, маточное молочко, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства.
В Медовый Спас, 14 августа, гостей ждет кульминация праздника - народные гулянья, розыгрыши призов, дегустации, мастер-классы и консультации для начинающих пчеловодов.
Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU