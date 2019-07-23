Мошенник похитил у тамбовчанки 75 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-23T13:31:30+03:00

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42-летней женщине позвонил злоумышленник. Представившись сотрудником службы безопасности банка, неизвестный сообщил, что с ее счета происходит списание денег. Испуганная тамбовчанка поверила мошеннику, так как действительно имела в указанном банке счет, и выполнила все, что от нее потребовали.

В результате женщина перевела 75 тысяч рублей на электронный счет мошенников. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника, чтобы вернуть потерпевшей ее сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU