2019-07-23T13:31:30+03:00
Происшествия

Мошенник похитил у тамбовчанки 75 тысяч рублей

Женщина лишилась сбережений после звонка из "службы безопасности банка"
Марина Поповцева
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42-летней женщине позвонил злоумышленник. Представившись сотрудником службы безопасности банка, неизвестный сообщил, что с ее счета происходит списание денег. Испуганная тамбовчанка поверила мошеннику, так как действительно имела в указанном банке счет, и выполнила все, что от нее потребовали.

В результате женщина перевела 75 тысяч рублей на электронный счет мошенников. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника, чтобы вернуть потерпевшей ее сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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