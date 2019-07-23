2019-07-23T13:00:16+03:00
Общество

Тамбовские волонтеры очистили берег озера

Школьники убрались вокруг безымянного водоема на улице Железнодорожной в областном центре
Марина Поповцева
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После уборки берега озера недолго остаются чистымиПосле уборки берега озера недолго остаются чистымиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Школьники собрали мусор по берегам безымянного озера по улице Железнодорожной. Акцию организовали Союз детских организаций и Центр внешкольной работы.

Мероприятие проводится уже четвертый год. Школьники и студенты бизнес-колледжа даже взяли над озером эко-шефство. К сожалению, все усилия юных тамбовчан оказываются бессмысленны, так как через несколько месяцев мусор вновь оказывается на прежнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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