Тамбовские волонтеры очистили берег озера
Школьники убрались вокруг безымянного водоема на улице Железнодорожной в областном центре
После уборки берега озера недолго остаются чистымиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Школьники собрали мусор по берегам безымянного озера по улице Железнодорожной. Акцию организовали Союз детских организаций и Центр внешкольной работы.
Мероприятие проводится уже четвертый год. Школьники и студенты бизнес-колледжа даже взяли над озером эко-шефство. К сожалению, все усилия юных тамбовчан оказываются бессмысленны, так как через несколько месяцев мусор вновь оказывается на прежнем месте.
ИСТОЧНИК KP.RU