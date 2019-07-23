2019-07-23T12:32:42+03:00
Происшествия

УФСИНовец занял деньги у «сидельца» тамбовской колонии

За неслужебные отношения с осужденным сотрудника отправили под суд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Кирсановском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника лечебно-исправительного учреждения №7 ФСИН по Тамбовской области. Его обвинили в преступлении по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Как выяснилось на следствии и в суде, сотрудник колонии, вступив в «неслужебные отношения» с одним из осужденных, взял у него в долг 5400 рублей, обещав вернуть через 2-3 дня. Но вовремя вернуть долг УФСИНовец не смог. Тогда осужденный, в качестве «компенсации» предложил ему купить и пронести в колонию мобильный телефон, добавив на эти расходы еще 2,5 тысячи рублей. Сотрудник колонии вскоре приобрел в магазине сотовый телефон и передал его сидельцу.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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