Рассказовские полицейские задержали мошенника
Жительница Рассказова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 53-летняя женщина поведала, что сдавала жилье молодому парню. Однажды он попросил у нее о любезности: занять 10 тысяч рублей. Она не отказала обходительному молодому человеку.
Через некоторое время парень с квартиры съехал, на звонки не отвечал и явно не планировал возвращать долг. Жительнице Рассказова пришлось обратится в полицию.
К счастью, выяснилось, что молодой человек предоставил женщине свои паспортные данные, поэтому разыскать и задержать мошенника не составило труда. Мужчина во всем признался. Долг пострадавшей ему придется вернуть до копейки.
ИСТОЧНИК KP.RU