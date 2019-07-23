2019-07-23T11:56:21+03:00
Происшествия

Рассказовские полицейские задержали мошенника

Мужчина занял 10 тысяч рублей и не собирался их возвращать
Марина Поповцева
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Жительница Рассказова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 53-летняя женщина поведала, что сдавала жилье молодому парню. Однажды он попросил у нее о любезности: занять 10 тысяч рублей. Она не отказала обходительному молодому человеку.

Через некоторое время парень с квартиры съехал, на звонки не отвечал и явно не планировал возвращать долг. Жительнице Рассказова пришлось обратится в полицию.

К счастью, выяснилось, что молодой человек предоставил женщине свои паспортные данные, поэтому разыскать и задержать мошенника не составило труда. Мужчина во всем признался. Долг пострадавшей ему придется вернуть до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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