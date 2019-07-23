18-летний тамбовчанин погиб после наезда на памятник

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-23T11:00:45+03:00

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В селе Новотомниково Моршанского района 22 июля произошла серьезная авария, в которой один человек погиб и еще один оказался ранен. Как сообщили в региональном УГИБДД, ДТП произошло на улице Центральная усадьба в 22 часа 25 минут.

- 18-летний водитель мотоцикла «Motolend Forester не справился с управлением, съехал на обочину и врезался во въездную арку усадьбы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, пассажирку мотоцикла, восемнадцатилетнюю девушку с травмами доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU