Житель Мичуринска с шиком потратил украденные 6000 рублей
Мужчина покусился на оставленный без присмотра кошелек
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39-летняя жительница Мичуринска обратилась в полицию и сообщила, что у нее пропал кошелек с 6 тысячами рублей. Женщина случайно оставила его в подъезде, а вернувшись позже, не нашла на месте.
Полицейские без труда вычислили злоумышленника. 39-летний мужчина ранее уже имел трения с законом. Попав в отдел полиции, он сознался, что не устоял перед искушением. Обнаружив кошелек с деньгами, мужчина решил на них "шикануть".
Теперь жителю Мичуринска придется вернуть потерпевшей потраченные деньги. Кроме того, в отношении любителя красивой жизни возбуждено уголовное дело, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU