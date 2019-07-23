Житель Мичуринска с шиком потратил украденные 6000 рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-23T11:33:09+03:00

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39-летняя жительница Мичуринска обратилась в полицию и сообщила, что у нее пропал кошелек с 6 тысячами рублей. Женщина случайно оставила его в подъезде, а вернувшись позже, не нашла на месте.

Полицейские без труда вычислили злоумышленника. 39-летний мужчина ранее уже имел трения с законом. Попав в отдел полиции, он сознался, что не устоял перед искушением. Обнаружив кошелек с деньгами, мужчина решил на них "шикануть".

Теперь жителю Мичуринска придется вернуть потерпевшей потраченные деньги. Кроме того, в отношении любителя красивой жизни возбуждено уголовное дело, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU