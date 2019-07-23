2019-07-23T10:28:35+03:00
Общество

В Тамбовской области продолжается уборочная

Арграрии убрали 22 процента урожая зерновых
Марина Поповцева
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Тамбовские аграрии справились с уборкой зерновых почти на четверть. Зерновые и зернобобовые обмолочены на 22 %. Это, в основном, озимая пшеница, горох и ячмень.

Среднеобластная урожайность более 29 центнеров с гектара. Максимальный показатель демонстрируют сельхозпроизводители Петровского района - около 39 ц/га. Район также оказался в лидерах по валовому сбору озимой пшеницы и ячменя, их обмолочено соответственно 50 тысяч 15 тысяч тонн. Больше всего гороха - больше 5,5, тысяч тонн собрано в Ржаксинском районе.

Аграрии Сосновского района приступили к уборке ранних сортов картофеля, - сообщает областная администрация.

Напомним, что в этом году уборочная началась очень рано в связи с жаркой и засушливой погодой в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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