На трех тамбовских пляжах запрещено купаться

- пляж «Спортивный» (Левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого» моста).

- пляж «Олимпийский» (Карьер «Ласковский», пляжная зона со стороны парка Победы);

- пляж «Парус» (Левый берег канала реки Цны в районе ул. Набережной, 14);

Купаться не рекомендуется в следующих зонах:

По результатам проверки Роспотребнадзора, на трех пляжах Тамбова вода не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям, - сообщает городская администрация.

Роспотребнадзор проверил состав воды в зонах отдыха

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-22T17:31:49+03:00

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: