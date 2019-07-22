2019-07-22T17:31:49+03:00
Общество

На трех тамбовских пляжах запрещено купаться

Роспотребнадзор проверил состав воды в зонах отдыха
Марина Поповцева
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По результатам проверки Роспотребнадзора, на трех пляжах Тамбова вода не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям, - сообщает городская администрация.

Купаться не рекомендуется в следующих зонах:

- пляж «Парус» (Левый берег канала реки Цны в районе ул. Набережной, 14);

- пляж «Олимпийский» (Карьер «Ласковский», пляжная зона со стороны парка Победы);

- пляж «Спортивный» (Левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого» моста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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