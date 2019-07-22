На трех тамбовских пляжах запрещено купаться
Роспотребнадзор проверил состав воды в зонах отдыха
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По результатам проверки Роспотребнадзора, на трех пляжах Тамбова вода не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям, - сообщает городская администрация.
Купаться не рекомендуется в следующих зонах:
- пляж «Парус» (Левый берег канала реки Цны в районе ул. Набережной, 14);
- пляж «Олимпийский» (Карьер «Ласковский», пляжная зона со стороны парка Победы);
- пляж «Спортивный» (Левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого» моста).
ИСТОЧНИК KP.RU