В Тамбовской области высока вероятность пожаров

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-22T17:00:36+03:00

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В Тамбовской области был установлен средний (III) класс пожарной опасности. В связи с этим леса патрулируют в усиленном режиме.

Только в июле в тамбовских лесах было обнаружено и оперативно ликвидировано 3 пожара в Кирсановском и Тамбовском районах. Общая площадь возгорания около 0,3 гектара. Причиной появления огня во всех случаях стала деятельность человека.

В областной администрации напоминают: в лесах региона нельзя разводить костры или использовать другие источники открытого огня. Аграриям запрещено выжигать траву. Обнаружив лесной пожар, обязательно сообщите в региональный пункт диспетчерского управления по телефону 8 (4752) 72-00-14.

ИСТОЧНИК KP.RU