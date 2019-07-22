2019-07-22T16:11:52+03:00
Общество

Недобросовестный подрядчик отказался от ремонта геронтологического центра в Тамбове

ООО «Крепость» на два года внесли в «черный список»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 июля региональный УФАС рассмотрел жалобу управления градостроительства и архитектуры области. Из обращения следовало, что подрядчик, который должен был провести реконструкцию геронтологического центра, расположенного в Пригородном лесу Тамбова, не выполняет свои обязанности. ООО «Крепость», выигравшее тендер, 24 мая в одностороннем порядке отказалось от проведения работ, предусматривавших ремонт котельной и пищеблока.

- Недобросовестность ООО «Крепость» выразилась в том, что указанный подрядчик в предусмотренный контрактом срок не выполнил своих обязательств, что подтверждено документально, - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - Комиссия Тамбовского УФАС России проверив факты, указанные в обращении Заказчика, приняла решение о включении сведений об ООО «Крепость» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Это значит, что фирма-нарушитель в течение этого времени не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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