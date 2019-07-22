2019-07-22T15:28:16+03:00
Общество

Под Тамбовом прошел фестиваль "Воин России"

В военно-патриотическом фестивале приняли участие военные, силовики и спортсмены области
Марина Поповцева
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На празднике выступили юные мичуринцы из Центра патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е. РогожкинаНа празднике выступили юные мичуринцы из Центра патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е. РогожкинаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Горелом на базе авиа-спортивного клуба ДОСААФ прошёл военно-патриотический фестиваль. Гости мероприятия, получившего название «Воин России», посетили выставку военной техники, увидели яркие выступления спортивных клубов, спецподразделений армии и силовых структур, а также профессиональных спортсменов-парашютистов.

В качестве организаторов фестиваля выступили центр спортивного и военно-патриотического воспитания молодежи «БОРС», Союз десантников Тамбовской области и ДОСААФ России Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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