Под Тамбовом прошел фестиваль "Воин России"
В военно-патриотическом фестивале приняли участие военные, силовики и спортсмены области
На празднике выступили юные мичуринцы из Центра патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е. РогожкинаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Горелом на базе авиа-спортивного клуба ДОСААФ прошёл военно-патриотический фестиваль. Гости мероприятия, получившего название «Воин России», посетили выставку военной техники, увидели яркие выступления спортивных клубов, спецподразделений армии и силовых структур, а также профессиональных спортсменов-парашютистов.
В качестве организаторов фестиваля выступили центр спортивного и военно-патриотического воспитания молодежи «БОРС», Союз десантников Тамбовской области и ДОСААФ России Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU