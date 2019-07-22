В Тамбовской области отремонтируют несколько плотин
В Бондарском районе на пруду Балка Першинская приступили к капитальному ремонту плотины. Подрядчики заменят колодец и задвижку донного водовыпуска, а также укрепят тело плотины. Работы обойдутся в 1,9 млн рублей. Эти средства выделяются из федерального и областного бюджетов в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области».
Ремонт планируется закончить в 2019 году. Кроме того, в этом году в Тамбовской области отремонтируют еще 2 гидротехнических сооружения в Моршанском и Тамбовском районах, а также начнут работы на плотинах в Сампурском и Мордовском районах.
С 2005 года на Тамбовщине проведен капитальный ремонт 76 плотин. В первую очередь обновить старались сооружения на прудах, где опасность затопления населенных пунктов была особенно велика, - пояснили в областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU