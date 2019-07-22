2019-07-22T15:01:10+03:00
Общество

В Тамбовской области отремонтируют несколько плотин

Ремонт ГТС на пруду Балка Першинская обойдется почти в 2 млн рублей
Марина Поповцева
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Завершить работы планируется в этом годуЗавершить работы планируется в этом годуФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Бондарском районе на пруду Балка Першинская приступили к капитальному ремонту плотины. Подрядчики заменят колодец и задвижку донного водовыпуска, а также укрепят тело плотины. Работы обойдутся в 1,9 млн рублей. Эти средства выделяются из федерального и областного бюджетов в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области».

Ремонт планируется закончить в 2019 году. Кроме того, в этом году в Тамбовской области отремонтируют еще 2 гидротехнических сооружения в Моршанском и Тамбовском районах, а также начнут работы на плотинах в Сампурском и Мордовском районах.

С 2005 года на Тамбовщине проведен капитальный ремонт 76 плотин. В первую очередь обновить старались сооружения на прудах, где опасность затопления населенных пунктов была особенно велика, - пояснили в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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