В Мордовском районе "забыли" проверить качество водопроводной воды

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-22T14:00:29+03:00

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Прокуратура Мордовского района установила, что в Александровском сельсовете отсутствовал контроль за качеством воды. Из-за этого в дома жителей сел Отрада и Н-Сергиевка могла поступать некачественная вода.

По существующим нормам контроль должен производится в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть и в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Регулярность проверок - 2 раза в месяц.

Однако прокурорская проверка показала, что контроль качества питьевой воды в распределительных водопроводных сетях в мае и июне 2019 года не производился.

Районная прокуратура внесла представление в адрес главы администрации сельсовета. Дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ направлено в территориальный отдел Роспотребнадзора, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU