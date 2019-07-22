2019-07-22T13:29:30+03:00
Происшествия

Под Тамбовом в аварии пострадала 9-летняя девочка

Из-за столкновения "семерка" оказалась в кювете
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовском районе 45-летний водитель «ВАЗ-21074» по неизвестной причине выехал на встречку. Там авто столкнулось с «ВАЗ-2109», которым управлял 25-летний парень. От удара "семерка" съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров: 9-летняя девочка из "семерки" и 25-летняя девушка из "девятки". Обе были госпитализированы, - сообщает УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Недобросовестный подрядчик отказался от ремонта геронтологического центра в Тамбове
Под Тамбовом прошел фестиваль "Воин России"
В Тамбовской области отремонтируют несколько плотин
13-летний тамбовский подросток отобрал 50 рублей у взрослого мужчины
В Мордовском районе "забыли" проверить качество водопроводной воды
В Тамбовской области полицейские раскрыли квартирную кражу
В Тамбовской области "четырнадцатая" вылетела на встречку
В Тамбове заменят почти 5 километров теплосетей
Белгородские медики оценили работу тамбовского Перинатального центра
В Тамбове "встретились" две легковушки
Тамбовские лесники готовят смену
Житель Тамбовской области вырастил у себя на огороде 105 кустов конопли
Тамбовчане останутся без холодной воды на четыре часа
Тамбовских пчеловодов будут предупреждать об обработке полей химикатами
В тамбовской Ивановке пройдет «Звездная ночь»
В Тамбовской области нашли водителя, насмерть сбившего пешехода
В Тамбовской области нарушались права трудящихся
На железнодорожном вокзале Тамбова задержан мужчина, пытавшийся продать боевую медаль
Мичуринцев, проживающих в Кочетовке, ждет отключение холодной воды
В Мичуринске пенсионерка украла кошелек, забытый посетительницей супермаркета
В Тамбовской области за неделю клещи покусали 40 детей
В Мичуринске ремонтируют один из самых востребованных спусков к реке
108 тамбовских семей отпразднуют новоселье