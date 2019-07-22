Под Тамбовом в аварии пострадала 9-летняя девочка
Из-за столкновения "семерка" оказалась в кювете
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В Тамбовском районе 45-летний водитель «ВАЗ-21074» по неизвестной причине выехал на встречку. Там авто столкнулось с «ВАЗ-2109», которым управлял 25-летний парень. От удара "семерка" съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадали двое пассажиров: 9-летняя девочка из "семерки" и 25-летняя девушка из "девятки". Обе были госпитализированы, - сообщает УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU