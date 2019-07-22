В Тамбовской области полицейские раскрыли квартирную кражу

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-22T13:05:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилой житель Кирсанова обратился в правоохранительные органы с сообщением в краже. Вернувшись домой вечером, он обнаружил, что дверь открыта, а телевизор и плеер пропали.

Полицейские выяснили, что причиной преступления стала неосторожность самого кирсановца, который оставлял ключ от квартиры в тайнике. Вор знал, куда мужчина прячет ключ и легко проник в жилье.

Кражу удалось раскрыть по горячим следам. Как выяснилось, на добро польстился 38-летний знакомый потерпевшего. Свою вину он признал, а похищенное вернул владельцу, рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU