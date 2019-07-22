2019-07-22T12:34:07+03:00
Происшествия

В Тамбовской области "четырнадцатая" вылетела на встречку

В результате аварии двоих пришлось госпитализировать
Марина Поповцева
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Отечественное авто и иномарка столкнулись лоб в лобОтечественное авто и иномарка столкнулись лоб в лобФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В выходные на трассе «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов» на территории Мичуринского района автомобиль «ВАЗ-2114» вылетел на встречку. Там 42-летний водитель не смог избежать столкновения с «Kia Spectra».

В результате сам водитель "четырнадцатой" и 35-летняя пассажирка «Kia» попали в больницу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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