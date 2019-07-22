В Тамбовской области полицейские уничтожили плантацию конопли
Житель Уварово культивировал более сотни наркосодержащих растений
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Сотрудники полиции МОМВД России «Уваровский» обнаружили на огороде 33-летнего уваровца более сотни кустов конопли. Мужчина заботливо ухаживал за насаждениями. Растения были изъяты и направлены на экспертизу.
За незаконное культивирование растений, содержащий наркотические средства, незадачливый плантатор может провести в тюрьме до 8 лет (ст. 231 УК РФ), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU