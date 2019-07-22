2019-07-22T09:32:55+03:00
Общество

Тамбовские лесники готовят смену

Школьные лесничества помогают абитуриентам поступить в профильные вузы
Марина Поповцева
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Юные защитники леса всегда готовы помочь старшимЮные защитники леса всегда готовы помочь старшимФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2019 году в лесные вузы поступает сразу 5 целевиков из Тамбовской области. Это абитуриенты из Моршанского, Уваровского и Челнавского лесхозов.

Последний, кстати, лидирует по количеству ребят, ежегодно отправляющихся учиться в профильные вузы. Оба выпускника, сдавших в этом году документы для поступления в воронежский лесной вуз, - воспитанники школьного лесничества.

Как нам рассказали в администрации Тамбовской области, сейчас в области работает 23 школьных лесничества. Более 1000 юных лесоводов помогают взрослым сохранять и приумножать лесные ресурсы региона. Многие планируют в будущем связать свою жизнь с лесной отраслью.

К настоящему моменту более 60 тамбовчан учатся в лесных вузах и колледжах. Обычно большая часть студентов возвращается в лесное хозяйство региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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