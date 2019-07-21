Житель Тамбовской области вырастил у себя на огороде 105 кустов конопли

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-21T12:42:18+03:00

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы

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Тамбовские полицейские продолжают находить и уничтожать незаконные посевы мака, конопли и других растений, которые содержат наркотики. Так, 19 июля стражи порядка Уваровского района обнаружили на приусадебном участке 33-летнего местного жителя 105 кустов культивированной конопли. Растение изъяли, образцы направили на исследования в экспертно -криминалистический центр УМВД, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Как пояснили правоохранители, в соответствие со статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», мужчине грозит лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU