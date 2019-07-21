Тамбовчане останутся без холодной воды на четыре часа
В понедельник некоторые жители Тамбова лишатся холодной воды. Как уточнили в городской администрации, ограничения связаны с работами, которые будут проводить АО «Тамбовские коммунальные системы» на сетях водоснабжения по адресу: Рассказовское шоссе,1.
22 июля подачу воды прекратят с 14.00 до 18.00 по следующим адресам:
- ул. М. Малиновского;
- ул. Лесная;
- ул. Лунная;
- ул. Пригородный лес;
- Рассказовское шоссе, 1-9, 2-12, 44-48;
- пос. Тамбовский лесхоз, ул. Тамбовский лесхоз и ул. Дачная;
- МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова;
- Тамбовский геронтологический центр;
- Тамбовский кардиологический санаторий;
- детский сад «Белочка»;
- детский сад № 2 «Алёнушка»;
- детский оздоровительный лагерь «Росиночка»;
- государственное учреждение «Тамбовский лесхоз»;
- АМАКС Парк-отель;
- кафе «Ковчег»;
- парк-отель PLES;
- гостиница «Сосновый бор»;
- гостиница «Спартак».
Как уточняют в пресс-службе мэрии, при необходимости АО «ТКС» организует подвоз воды на социальные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU