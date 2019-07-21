Тамбовчане останутся без холодной воды на четыре часа

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-21T12:00:41+03:00

Подачу прекратят 22 июля с 14.00 до 18.00

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В понедельник некоторые жители Тамбова лишатся холодной воды. Как уточнили в городской администрации, ограничения связаны с работами, которые будут проводить АО «Тамбовские коммунальные системы» на сетях водоснабжения по адресу: Рассказовское шоссе,1.

22 июля подачу воды прекратят с 14.00 до 18.00 по следующим адресам:

- ул. М. Малиновского;

- ул. Лесная;

- ул. Лунная;

- ул. Пригородный лес;

- Рассказовское шоссе, 1-9, 2-12, 44-48;

- пос. Тамбовский лесхоз, ул. Тамбовский лесхоз и ул. Дачная;

- МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова;

- Тамбовский геронтологический центр;

- Тамбовский кардиологический санаторий;

- детский сад «Белочка»;

- детский сад № 2 «Алёнушка»;

- детский оздоровительный лагерь «Росиночка»;

- государственное учреждение «Тамбовский лесхоз»;

- АМАКС Парк-отель;

- кафе «Ковчег»;

- парк-отель PLES;

- гостиница «Сосновый бор»;

- гостиница «Спартак».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, при необходимости АО «ТКС» организует подвоз воды на социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU