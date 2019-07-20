В тамбовской Ивановке пройдет «Звездная ночь»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-20T13:14:26+03:00

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20 июля в музее-усадьбе Сергея Рахманинова состоится ежегодный фестиваль «Звёздная ночь в Ивановке». Праздник начнется в 16 часов и продлится до ночи. Посетителям предложат новые экспозиции, выставки, концерты, презентации, экскурсии, угощение и многое другое. В программе запланировано много разных мероприятий. Так, на аллеях парка расположатся выставки и вернисажи. Пройдут экскурсии по залам музея и усадьбе. В рамках праздника состоится День ухи, во время которого гостям будут предложено угощение: рахманиновская уха и медовуха из Ивановки, состоится чаепитие.

- Концертная программа будет включать в себя самые разные жанры: концерты классической музыки, фольклор, цыганские песни и танцы, эстрадно-танцевальную программу «Летний эстрадный калейдоскоп», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Завершится праздник фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU