В Тамбовской области нашли водителя, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-20T13:02:58+03:00

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19 июля в Мичуринске на улице Коммунальной нашли тело 54-летнего мужчины с травмами характерными для дорожно-транспортного происшествия. Прибывшие на место происшествия полицейские провели опрос очевидцев. Было установлено, что пешехода сбил автомобиль марки «Кия Спортейдж». Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий водитель автомобиля был установлен и задержан. При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили характерные повреждения.

- В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливается степень ответственности водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU