В Тамбовской области нарушались права трудящихся

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-19T17:59:51+03:00

Одно из предприятий Первомайского района задолжало работникам более 3,5 млн рублей

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В рамках проверки прокуратура Первомайского района обнаружила нарушения трудового законодательства. Одно из предприятий района задолжало своим работникам более 3,5 млн рублей за май-июнь 2019 года.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Соответствующее постановление направлено в Государственную инспекцию труда Тамбовской области, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU