2019-07-19T17:35:33+03:00
Происшествия

На железнодорожном вокзале Тамбова задержан мужчина, пытавшийся продать боевую медаль

За незаконный сбыт госнагарады мичуринцу придется ответить в суде
Ксения АЛЕШИНА
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Оперативникам Тамбовского ЛО МВД России узнали о том, что некий мужчина ищет через интернет покупателя на имеющуюся у него государственную награду СССР - медаль «За боевые заслуги», после чего приняли решение выступить в роли покупателей.

Созвонившись с продавцом, они договорились о встрече с ним на территории железнодорожного вокзала в Тамбове. После того, как награда была передана покупателю в обмен на деньги, мужчина был задержан и доставлен в полицию. Им оказался безработный, ранее судимый за грабеж 43-летний житель Мичуринска.

Как рассказал мужчина, недавно он получил в наследство от отца гараж на окраине города. Во время уборки в нем он нашел медаль. Кому она принадлежит, он не знал. Теперь полицейским предстоит установить имя владельца госнаграды.

- В отношении вышеуказанного гражданина следствием Тамбовского ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Незаконный сбыт государственных наград СССР», которое в ближайшем времени будет рассмотрено в суде, - сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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