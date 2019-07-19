В Мичуринске пенсионерка украла кошелек, забытый посетительницей супермаркета
За минувшие сутки мичуринские полицейские раскрыли кражу из супермаркета на улице Промышленной, совершенную 16 июля. Выяснилось, что 52-летняя женщина купила продукты и случайно забыла на столике свой кошелек, где находилось 7 600 рублей. Когда она за ним вернулась, то его уже не было.
Сотрудники полиции опросили персонал супермаркета и изъяли запись с камеры видеонаблюдения в магазине. При ее просмотре они увидели, что некая пожилая женщина прихватила чужое имущество и скрылась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 70-летнюю пенсионерку, проживающую неподалеку от супермаркета. У нее был изъят кошелек с деньгами в целости и сохранности.
-Изъятое вернули потерпевшей, в настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU