В Мичуринске пенсионерка украла кошелек, забытый посетительницей супермаркета

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-19T17:02:36+03:00

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За минувшие сутки мичуринские полицейские раскрыли кражу из супермаркета на улице Промышленной, совершенную 16 июля. Выяснилось, что 52-летняя женщина купила продукты и случайно забыла на столике свой кошелек, где находилось 7 600 рублей. Когда она за ним вернулась, то его уже не было.

Сотрудники полиции опросили персонал супермаркета и изъяли запись с камеры видеонаблюдения в магазине. При ее просмотре они увидели, что некая пожилая женщина прихватила чужое имущество и скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 70-летнюю пенсионерку, проживающую неподалеку от супермаркета. У нее был изъят кошелек с деньгами в целости и сохранности.

-Изъятое вернули потерпевшей, в настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU