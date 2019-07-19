2019-07-19T17:02:36+03:00
Происшествия

В Мичуринске пенсионерка украла кошелек, забытый посетительницей супермаркета

Женщину вычислили по записи с камеры видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки мичуринские полицейские раскрыли кражу из супермаркета на улице Промышленной, совершенную 16 июля. Выяснилось, что 52-летняя женщина купила продукты и случайно забыла на столике свой кошелек, где находилось 7 600 рублей. Когда она за ним вернулась, то его уже не было.

Сотрудники полиции опросили персонал супермаркета и изъяли запись с камеры видеонаблюдения в магазине. При ее просмотре они увидели, что некая пожилая женщина прихватила чужое имущество и скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 70-летнюю пенсионерку, проживающую неподалеку от супермаркета. У нее был изъят кошелек с деньгами в целости и сохранности.

-Изъятое вернули потерпевшей, в настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области нарушались права трудящихся
На железнодорожном вокзале Тамбова задержан мужчина, пытавшийся продать боевую медаль
Мичуринцев, проживающих в Кочетовке, ждет отключение холодной воды
В Тамбовской области за неделю клещи покусали 40 детей
В Мичуринске ремонтируют один из самых востребованных спусков к реке
108 тамбовских семей отпразднуют новоселье
Дело экс-руководителя Госжилнадзора Сергея Захарцева направляют в суд
Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде
К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей
Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков
В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал
Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак
В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»
У железнодорожного музея - юбилей
В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины
В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста
В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика
Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов
Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды
Маркировка позволит отследить происхождение сигарет
В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»
В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере
Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство
В Тамбове поймали гаражных воришек