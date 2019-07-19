2019-07-19T15:18:59+03:00
Общество

108 тамбовских семей отпразднуют новоселье

Жильцы дома 69 а корпус 2 на Интернациональной наконец смогут въехать в новые квартиры
Марина Поповцева
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Новых квартир дольщики ждали 7 летНовых квартир дольщики ждали 7 лет
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Дом на Интернациональной 69 а, корпус 2 введен в эксплуатацию. Дольщики строительства - а это 108 семей - после нескольких лет тревог и ожидания смогут въехать в новые квартиры.

Строительство дома было начато в июне 2012 года. Через 4 года работы остановились. На тот момент в доме имелись стены и перегородки, кровля, остекление. Коммуникации не были подведены к строению полностью.

Против должностных лиц застройщика были возбуждены уголовные дела, компания находилась в процессе банкротства. Тем временем чтобы достроить дом, нужно было 64,7 млн рублей.

Как нам рассказали в Администрации Тамбовской области, объект был признан проблемным, включен в региональный план - график («дорожную карту»). Был найден подрядчик и деньги. В сентябре 2018 года строительство возобновилось.

Другая проблема возникла из-за соседнего долгостроя. Рядом возводился корпус 3, до завершения монтажных работ на нем было невозможно ввести в эксплуатацию корпус 2. Вести строительство объектов пришлось одновременно.

Сейчас строительство корпуса 2 завершено и 108 квартир будут переданы гражданам. Что касается корпуса 3, то там в настоящее время обустраиваются инженерные сети и монтируется лифтовое оборудование. Завершение этой стройки позволит решить проблему еще 65 обманутых дольщиков.

К настоящему моменту в региональный план - график включено 9 проблемных домов. В реестр обманутых дольщиков включено 396 человек. До конца года планирует сдать еще несколько домов.

Как отмечает губернатор Александр Никитин, в сфере долгостроев наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков и возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов. При этом для ответственных строителей в области готовы создать преференции. Максимальная поддержка гарантирована тем, кто берется за "доработку" проблемных объектов.

Фото Павла Васильева

ИСТОЧНИК KP.RU

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