2019-07-19T15:51:59+03:00
Общество

В Мичуринске ремонтируют один из самых востребованных спусков к реке

Лестница преобразится почти за 3 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Работы завершатся в августеРаботы завершатся в августеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

Рабочие из ООО «Стройгарант» с 8 утра до 8 вечера ремонтируют один из самых востребованных спусков к реке в Мичуринске. Речь идет о лестнице, ведущей к реке Лесной Воронеж по улице Революционной. Работы обещают завершить в августе.

- Бригада из четырех человек уже выполнила большой объём работ. Полностью уложена брусчатка как на ступенях, так и на площадках. Выполнены работы по облицовке стен, проходящих по периметру территории, занимаемой лестницей. В качестве облицовочного материала используются плиты из отшлифованного природного камня «травертин». Строители приложили руки и к проходящей справа от лестницы сточной канаве. Они увеличили высоту стен бетонного желоба на четыре-пять кирпичей и оштукатурили их. Сегодня силы сосредоточены на монтаже новых балясин и перил лестницы, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Кроме того, будут установлены восемь опор высотой четыре метра с современными светильниками и произведен монтаж четырех камер видеонаблюдения. Напомним, что общая стоимость работ составляет 2,7 миллионов рублей.

Читайте также: В Мичуринске за три месяца отремонтируют спуск к реке Лесной Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области нарушались права трудящихся
На железнодорожном вокзале Тамбова задержан мужчина, пытавшийся продать боевую медаль
Мичуринцев, проживающих в Кочетовке, ждет отключение холодной воды
В Мичуринске пенсионерка украла кошелек, забытый посетительницей супермаркета
В Тамбовской области за неделю клещи покусали 40 детей
108 тамбовских семей отпразднуют новоселье
Дело экс-руководителя Госжилнадзора Сергея Захарцева направляют в суд
Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде
К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей
Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков
В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал
Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак
В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»
У железнодорожного музея - юбилей
В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины
В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста
В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика
Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов
Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды
Маркировка позволит отследить происхождение сигарет
В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»
В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере
Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство
В Тамбове поймали гаражных воришек