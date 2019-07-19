В Мичуринске ремонтируют один из самых востребованных спусков к реке

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-19T15:51:59+03:00

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Рабочие из ООО «Стройгарант» с 8 утра до 8 вечера ремонтируют один из самых востребованных спусков к реке в Мичуринске. Речь идет о лестнице, ведущей к реке Лесной Воронеж по улице Революционной. Работы обещают завершить в августе.

- Бригада из четырех человек уже выполнила большой объём работ. Полностью уложена брусчатка как на ступенях, так и на площадках. Выполнены работы по облицовке стен, проходящих по периметру территории, занимаемой лестницей. В качестве облицовочного материала используются плиты из отшлифованного природного камня «травертин». Строители приложили руки и к проходящей справа от лестницы сточной канаве. Они увеличили высоту стен бетонного желоба на четыре-пять кирпичей и оштукатурили их. Сегодня силы сосредоточены на монтаже новых балясин и перил лестницы, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Кроме того, будут установлены восемь опор высотой четыре метра с современными светильниками и произведен монтаж четырех камер видеонаблюдения. Напомним, что общая стоимость работ составляет 2,7 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU