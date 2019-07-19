2019-07-19T14:18:05+03:00
Общество

Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде

В Тамбовской ЦРБ проходит акция «Подари мне жизнь!»
Ксения АЛЕШИНА
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Будущим мамам помогут справиться со своими страхамиБудущим мамам помогут справиться со своими страхами
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Беременные тамбовчанки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в моральной поддержке, могут обратиться за помощью к врачу-психологу ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ». Доктор принимает по вторникам с 10.00 до 12.00 и четвергам с 14.00 до 16.00.

Также помочь будущим мама готовы представители Тамбовской епархии в Центре комплексной помощи «Теплый кров» при Вознесенской женском монастыре. Для этого необходимо позвонить по телефону доверия: 8-915-888-20-20 с 17.00 до 21.00 понедельник, вторник, среда.

- В ЦРБ имеется опыт общения священнослужителей и пациенток по вопросам профилактики абортов. Одна из таких встреч прошла 12 июля в женской консультации больницы в рамках акции «Подари жизнь». Тогда лечебное учреждение посетил иерей Георгий Бородин, настоятель Никольского храма в селе Бокино, - сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Добавим, что акция «Подари мне жизнь!» проводится Фондом социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Ее цель - поддержка традиционных ценностей семьи и материнства, информирование населения о вреде абортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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