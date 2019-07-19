К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-19T13:44:32+03:00

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Капитальный ремонт в этом году будет проведен в 46 школах Тамбовской области. Работы планируют завершить к началу нового учебного года. Из областного бюджета на эти цели выделено 99 миллионов рублей.

- Обновятся учебные классы, актовые и спортивные залы, столовые, медицинские блоки, санузлы, мастерские. В зданиях школ ведутся работы по штукатурке и покраске стен и потолков, электротехнические и сантехнические работы. Ремонтируются фасады, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Также в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в семи сельских школах региона будут созданы современные условия для занятий физкультурой.

Работы по обновлению материально-технического состояния в спортзалах и на площадках ведутся на базе Шпикуловского филиала Жердевской школы №2, Землянского филиала Инжавинской школы, Ленинского филиала Новопокровской школы, Ярославского филиала Никифоровской школы, Первомайской школы, Волчковской школы имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина, филиала Покрово-Пригородной школы в селе Красносвободное.

Известно, что на реализацию программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в селах, условий для занятий физической культурой и спортом Тамбовщина в этом году получила 18,8 миллиона рублей, в том числе 17,1 миллиона рублей из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU