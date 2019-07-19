2019-07-19T13:03:28+03:00
Происшествия

В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными

Выявить подделку удалось сотрудникам банка
Марина Поповцева
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В дежурную часть Тамбова поступило сообщение от одного из банков о сбыте фальшивых купюр. Две поддельные пятитысячные купюры, были обнаружены в выручке уваровского магазина.

Подделки были изъяты. В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить, кто расплатился фальшивками. Если сбытчиков поймают, им грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

УМВД по Тамбовской области напоминает: обнаружив у себя фальшивку, не пытайтесь сбыть ее магазин. Обратитесь к сотрудникам полиции и расскажите, при каких обстоятельствах подделка оказалась у вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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