В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Выявить подделку удалось сотрудникам банка
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В дежурную часть Тамбова поступило сообщение от одного из банков о сбыте фальшивых купюр. Две поддельные пятитысячные купюры, были обнаружены в выручке уваровского магазина.
Подделки были изъяты. В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить, кто расплатился фальшивками. Если сбытчиков поймают, им грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.
УМВД по Тамбовской области напоминает: обнаружив у себя фальшивку, не пытайтесь сбыть ее магазин. Обратитесь к сотрудникам полиции и расскажите, при каких обстоятельствах подделка оказалась у вас.
ИСТОЧНИК KP.RU