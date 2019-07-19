В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-19T12:34:31+03:00

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В Уметском районе суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ «Проникновение в жилище помимо воли проживающего в нем лица».

Как установлено судом, апрельской ночью этого года, обвиняемый пришел к дому своей подруги, которая просила больше появляться ей на глаза, чтобы выяснить отношения. Применив силу, он открыл дверь и зашел в жилище, где устроил скандал. Ушел он оттуда только тогда, когда услышал, что приехали полицейские.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10%, условно, с испытательным сроком 6 месяцев. В период испытательного срока осужденный обязан являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, а также не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU