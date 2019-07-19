2019-07-19T12:34:31+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал

Он хотел выяснить отношения с возлюбленной
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уметском районе суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ «Проникновение в жилище помимо воли проживающего в нем лица».

Как установлено судом, апрельской ночью этого года, обвиняемый пришел к дому своей подруги, которая просила больше появляться ей на глаза, чтобы выяснить отношения. Применив силу, он открыл дверь и зашел в жилище, где устроил скандал. Ушел он оттуда только тогда, когда услышал, что приехали полицейские.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10%, условно, с испытательным сроком 6 месяцев. В период испытательного срока осужденный обязан являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, а также не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде
К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей
Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков
Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак
В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»
У железнодорожного музея - юбилей
В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины
В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста
В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика
Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов
Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды
Маркировка позволит отследить происхождение сигарет
В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»
В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере
Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство
В Тамбове поймали гаражных воришек