2019-07-19T12:13:46+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак

Теперь ее ждет серьезное наказание
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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Полицейские обнаружили на приусадебном участке 52-летней жительницы села Яблоновец Петровского района 157 кустов мака, которые женщина успешно культивировала. Женщину доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

- Санкции данной статьи влечет наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, - отметили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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