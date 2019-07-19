2019-07-19T13:20:58+03:00
Происшествия

Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков

Мужчины получили условные сроки
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Советский районный суд города Тамбова вынес приговор в отношении двоих тамбовчан 27 и 32 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемые купили у неустановленного лица для личного потребления наркотики, содержащие в своем составе морфин, кодеин, героин и другие, которые один из мужчин, по предварительной договоренности, хранил у себя до момента его задержания полицейскими.

- Размер наркотического средства, изъятого у обвиняемых, является значительным. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы, соответственно, на 1 год 6 месяцев и 1 год условно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде
К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей
В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал
Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак
В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»
У железнодорожного музея - юбилей
В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины
В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста
В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика
Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов
Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды
Маркировка позволит отследить происхождение сигарет
В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»
В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере
Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство
В Тамбове поймали гаражных воришек