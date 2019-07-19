Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-19T13:20:58+03:00

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Советский районный суд города Тамбова вынес приговор в отношении двоих тамбовчан 27 и 32 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемые купили у неустановленного лица для личного потребления наркотики, содержащие в своем составе морфин, кодеин, героин и другие, которые один из мужчин, по предварительной договоренности, хранил у себя до момента его задержания полицейскими.

- Размер наркотического средства, изъятого у обвиняемых, является значительным. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы, соответственно, на 1 год 6 месяцев и 1 год условно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU