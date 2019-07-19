Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-19T11:49:31+03:00

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На молодежном форуме «Территория смыслов» завершилась вторая смена смена «Экосреда — Образование». Участница от Тамбовской области Злата Сафошина выиграла грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Педагогический навигатор». Девушка работает в 14 лицее города Тамбова и учится в ТГУ имени Г.Р. Державина.

- Цель проекта Златы Сафошиной - создание региональной информационной системы для повышения доступности образовательных мероприятий педагогическим работникам по профильным направлениям. Проект предполагает создание «Регионального института наставничества в сфере образования» для оказания методической поддержки молодым педагогам, а также информационного пространства, где педагоги смогут разместить свое портфолио и продемонстрировать достижения, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Известно, что проект Златы в дальнейшем планируется реализовать и в других субъектах ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU