2019-07-19T11:28:19+03:00
Звезды

У железнодорожного музея - юбилей

Музей железнодорожного транспорта на станции Кочетовка отмечает 10-летие
Марина Поповцева
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Железнодорожный музей - история в миниатюреЖелезнодорожный музей - история в миниатюреФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Железнодорожный музей, расположенный в Кочетовке близ Мичуринска, активно готовится к празднованию первого юбилея.

К празднику в музее планируется открыть новый зал. Экспонатами станут объекты из локомотивного депо Кочетовка. Помимо этого, здесь установят стенд, посвященный деятельности мичуринских железнодорожников в годы ВОВ.

Один из самых ценных экспонатов – пассажирский вагон-салон образца 1937 года - будет отреставрирован. Также к праздничной дате фонды музея пополнят новые материалы об истории железнодорожного сообщения, - сообщают в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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