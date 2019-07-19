У железнодорожного музея - юбилей
Музей железнодорожного транспорта на станции Кочетовка отмечает 10-летие
Железнодорожный музей - история в миниатюреФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Железнодорожный музей, расположенный в Кочетовке близ Мичуринска, активно готовится к празднованию первого юбилея.
К празднику в музее планируется открыть новый зал. Экспонатами станут объекты из локомотивного депо Кочетовка. Помимо этого, здесь установят стенд, посвященный деятельности мичуринских железнодорожников в годы ВОВ.
Один из самых ценных экспонатов – пассажирский вагон-салон образца 1937 года - будет отреставрирован. Также к праздничной дате фонды музея пополнят новые материалы об истории железнодорожного сообщения, - сообщают в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU