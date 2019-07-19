В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей
ДТП произошло на МичуриснкойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Примерно в половину десятого утра, 18 июля, на улице Мичуринской в районе дома №143 города Тамбова произошло ДТП. Автомобиль «Lada Largus», 42-летний водитель которого не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Lada Priora», врезался в него. «Приорой» управлял 62-летний мужчина.
- В результате ДТП 62-летняя пассажирка автомобиля «Lada Priora» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU