В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-19T11:00:31+03:00

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Примерно в половину десятого утра, 18 июля, на улице Мичуринской в районе дома №143 города Тамбова произошло ДТП. Автомобиль «Lada Largus», 42-летний водитель которого не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Lada Priora», врезался в него. «Приорой» управлял 62-летний мужчина.

- В результате ДТП 62-летняя пассажирка автомобиля «Lada Priora» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU