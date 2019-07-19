2019-07-19T10:19:47+03:00
Происшествия

В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста

С места происшествия пострадавшего мужчину отвезли в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла 18 июляАвария произошла 18 июляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 18 июля в 7:20 на Комсомольской площади в районе дома №3 города Тамбова. 42-летний мужчина за рулем автомобиля «Volkswagen Passat» сбил 64-летнего велосипедиста.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии велосипедист получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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